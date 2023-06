Zwei Personen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Zwei Personen verletzt Unfall in Barkhausen: Auto stößt frontal gegen ein Betonelement Von Heinz-Jürgen Reiß | 19.06.2023, 20:55 Uhr | Update vor 35 Min.

Bei einem Unfall in Barkhausen in der Gemeinde Bad Essen sind am Montagabend zwei Personen verletzt worden.