Wie viele ukrainische Kinder besuchen Grundschulen im Altkreis Wittlage? Das tun Grundschulen im Altkreis, um ukrainische Schüler zu integrieren Von Johannes Kleigrewe | 15.09.2022, 06:03 Uhr

Das aktuelle Schuljahr ist das erste, an dem Kinder, die aus der Ukraine geflüchtet sind, von Beginn an teilnehmen. Wie viele ukrainische Schüler sind an den Grundschulen in Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln, und wie integrieren die Schulen die Kinder?