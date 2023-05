Erneut mit Gold dekoriert: die Senioren des VfL Lintorf mit (hintere Reihe, von links): Philippe Quistorff, Andreas Kowert (Coach), Christian Wiegand, Stefan Engelke, Werner Jüttner, Karl-Heinz Koopmann, Jürgen Köster, Jürgen Henschen sowie (vorne) Jörg Hinsken, Jens Büttner, Nora Büttner (Coach), Dieter Klenke und Andreas Zander. Foto: Anette Schwalm-Quistorff up-down up-down Volleyball: Drittes Gold für VfL-Team Deutscher Meister! Nervenstarke Lintorfer Ü-59-Senioren setzen sich im Krimi durch Von noz.de | 30.05.2023, 14:45 Uhr

Die Ü-59-Volleyballsenioren des VfL Lintorf sind Deutscher Meister. Es ist bereits der dritte Titel für dieses Team nach 2015 in Dachau und 2022 in Rodheim. Auch die aktuellen Ü-53-Senioren haben an einer DM teilgenommen.