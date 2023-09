Stück „Des Himmels General“ Theater in der Kirche Lintorf: Laienspielgruppe aus fünf Gemeinden kommt Von Karin Kemper | 01.09.2023, 12:02 Uhr In dem Stück „Des Himmels General“ soll Therapeut Buck Lonetale aus einem Patienten mit Gedächtnisverlust wieder den redewandten Pastor von einst machen. Archivfoto: TZE-Theater up-down up-down

In der Kirche in Lintorf gibt es Theater. Echtes Theater. Zu Gast in der Johannes-der-Täufer-Kirche ist das TZE-Theater von Ewald Landgraf. Gezeigt wird das neu inszenierte Stück „Des Himmels General“.