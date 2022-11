Der TV Bohmte hat die Deutsche Meisterschaft in Taekwondo und weiteren Kampfkünsten in Bad Essen ausgerichtet. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Eine Bad Essenerin holt Gold TV Bohmte richtet Deutschen Meisterschaft in Taekwondo aus: Das ist die Bilanz Von Heike Dierks | 08.11.2022, 08:40 Uhr

Der TV Bohmte hat am Samstag die Deutschen Meisterschaften in Taekwondo und weiteren Kampfsportarten in Bad Essen ausgerichtet. Dabei ist eine Lokalmatadorin Deutsche Meisterin geworden.