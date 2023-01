Von Balladen bis zu Pub-Songs: Die Kilkenny Band spielt in Bad Essen eine Hommage an die weltbekannte Irish-Folk-Band The Dubliners. Foto: Kerstin Hennecken up-down up-down Best of Irish Folk Hommage an die Dubliners: Kilkenny Band spielt in der Nikolaikirche in Bad Essen Von noz.de | 04.01.2023, 18:15 Uhr

Am Samstag, 14. Januar, macht die Kilkenny Band aus Bohmte auf ihrer diesjährigen Wintertour Halt in der Bad Essener Nikolaikirche. Das Programm besteht aus einem Tribut an die „Urväter“ des Irish Folk, The Dubliners.