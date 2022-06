Am Montagmorgen befuhr laut Polizeibericht eine 23-jährige Frau aus Bissendorf die Osnabrücker Straße (B 65) in der Gemeinde Bad Essen von Wittlage in Richtung Harpenfeld. In einer scharfen Rechtskurve geriet sie auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Sie kam mit ihrem Wagen von der Straße nach links ab, fuhr über die Leitplanke, prallte gegen das Geländer der Brücke über dem Mittellandkanal und kam nach einer Drehung zwischen Leitplanke und Brückenpfeiler zum Stillstand. Die junge Frau konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Mit leichten Verletzungen wurde sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Ostercappeln gebracht.