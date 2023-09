Geschichte zum Anfassen Tag des offenen Denkmals 2023: Ausflugstipps für das Wittlager Land Von Cornelia Müller | 07.09.2023, 06:14 Uhr Im Nachbarkreis öffnet das Feuerwehrmuseum in Preußisch Oldendorf-Schröttinghausen seine Türen für Besucher. Zu finden sind dort auch Exponate aus Bad Essen. Archivfoto: Oliver Krato up-down up-down

Am Tag des offenen Denkmals, 10. September 2023, präsentieren sich den Besuchern im Wittlager Land und in der näheren Umgebung viele lohnende Ausflugsziele. In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto „Talent Monument“.