Die Feuerwehr bei der Arbeit: Die Strohballen wurden gelöscht. Foto: Heinz-Jürgen Reiß Kein Personenschaden Feuerwehreinsatz in Bad Essen: Strohballen in Brand Von Hannah Baumann | 24.07.2023, 11:00 Uhr

Mehrere Strohballen sind am Sonntag in der Langen Straße in Bad Essen in Brand geraten.