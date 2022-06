Erst ein beherzter Angriff brachte den Siegkorb für die Jungs um TuS-Coach Volker Hensel. Endergebnis 69:71 für Bad Essen. Das Hinspiel im September war mit 70:75 an die BSG Bremerhaven gegangen. Mit dem gelungenen Rückrundenauftakt liegt die U14 der Jungs auf dem fünften Platz in der Tabelle und hat in der zweiten Saisonhälfte noch Möglichkeiten einer Ergebnisverbesserung. Das nächste Spiel ist am Samstag, 19. Januar, um 18 Uhr in der Sporthalle an der Platanenallee gegen den Oldenburger TB.

Ebenfalls am Samstag hat die U18 männlich ihr erstes Spiel in diesem Jahr in der Bezirksoberliga gegen RASTA Vechta ausgetragen. Im nagelneuen RASTA-Dome an der Pariser Straße sind die Schützlinge von Coach Werner Gorsky von Anfang an einem Rückstand hinterhergelaufen. In keinem Viertel konnten die Bad Essener entscheidende Akzente setzen. Über 23:13, 44:28, 60:48 ging das Spiel schließlich mit 79:73 verloren. Mit dem Heimspiel am Samstag, 26. Januar, um 16 Uhr in der Sporthalle an der Platanenallee geht es weiter. Es geht gegen den ambitionierten Tabellenführer aus Leer, Fortuna Logabirum Baskets.

Als einzige TuS-Mannschaft mit Heimrecht startete am Sonntag die U13 weiblich „Wild Girls“ gegen SV Concordia Belm-Powe. Um die etwas ausgedünnte Spielerdecke aufzufüllen, halfen einige Mädchen aus der U11 aus.

Prüfung für „Wild Girls“

Mit einem Kantersieg von 72:32 ging das Spiel klar an die Bad Essener Basketballerinnen. Der Spielverlauf war zu keiner Zeit so, dass der Sieg gefährdet war. Starke Abwehrarbeit und schnelle Spielzüge brachten den Erfolg. Nach drei Niederlagen in Folge, bei denen sich die Mädchen teilweise selbst um die Früchte ihrer Arbeit gebracht hatten, ist das Team eindrucksvoll aus den Weihnachtsferien zurückgekehrt. Der Tabellennachbar aus Belm-Powe war da der richtige Aufbaugegner.

Die U13w hat mit jeweils vier Siegen und Niederlagen noch Luft nach oben in der Tabelle. Ziel muss es sein, neben den beiden Topteams aus Vörden und Vechta, das Mittelfeld in der Bezirksklasse anzuführen. Eben eines dieser Topteams, SC RASTA Vechta, kommt am kommenden Samstag, um 14 Uhr in die Sporthalle an der Platanenallee. Wir werden sehen, ob die „Wild Girls“ diese Prüfung bestehen werden.

Am Sonntagnachmittag schließlich musste die U14 II männlich beim Tabellenzweiten in Bad Rothenfelde antreten. Das Hinspiel im vergangenen September konnten die Spieler vom TC Bad Rothenfelde relativ knapp mit 44:56 für sich entscheiden. Nach drei Niederlagen aus den letzten drei Spielen waren die ersatzgeschwächten Basketballer aus Bad Essen als Außenseiter in die Partie gegangen. Der altersmäßig und körperlich überlegene Gegner ließ sich nicht lange bitten: Auch das vierte Spiel in Folge ging mit 72:24 verloren. Nun heißt es, sich in der Tabelle eher nach unten zu orientieren. Vielleicht ist im weiteren Saisonverlauf aber noch was möglich.