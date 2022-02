Die deutsch-französische Partnerschaft zwischen Bolbec und dem Altkreis Wittlage besteht seit mehr als 50 Jahren. FOTO: Karin Kemper Städtepartnerschaft mit Bolbec Telefonate und Social Media halten die Freundschaft mit dem Wittlager Land aufrecht Von Gertrud Premke | 23.02.2022, 15:03 Uhr

Seit mehr als einem halben Jahrhundert besteht die freundschaftliche Beziehung zwischen dem Altkreis Wittlage und Bolbec in der Normandie. Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf diese Beziehung aus? Was ist in diesem Jahr geplant?