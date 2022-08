Eingerüstet ist zurzeit die Sporthalle am Gymnasium Bad Essen. FOTO: Rainer Westendorf up-down up-down Auch Kunstrasenplatz bis 2025 Wärmedämmung und neue Lüftung: GBE-Sporthalle Bad Essen wird saniert Von Rainer Westendorf | 11.08.2022, 12:31 Uhr

Seit Kurzem eingerüstet ist die Sporthalle am Gymnasium Bad Essen. Die Sanierung des 1976 errichteten Gebäudes an der Schulallee steht jetzt an.