Logo NEO Ob im Ofen, in der Suppe oder im Salat. Spargel ist in der Küche vielseitig einsetzbar. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Zu Gast in Juttas Kochbar in Bad Essen Spargel mit Sauce hollandaise ist Dir zu langweilig? 5 leckere Rezepte Von Sara Streiter | 07.05.2023, 06:20 Uhr

Die Spargelzeit ist in vollem Gange, doch das Gemüse immer nur mit Sauce hollandaise zuzubereiten, könnte auf Dauer langweilig werden. Unsere Volontärin Sara Streiter hat einen Abend in Juttas Kochbar in Bad Essen verbracht und fünf neue Rezepte kennengelernt.