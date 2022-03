Das Oberliga-Team von Trainer Volker Hensel (Foto) muss sich beim Spiel am Freitag gegen Rasta Vechta II auf einen starken Gegner einstellen. FOTO: Stefan Gelhot Das Basketball-Wochenende Bad Essener Raptors wollen Aufwärtstrend bestätigen Von Lars Herrmann | 17.03.2022, 14:50 Uhr

Nach zwei Erfolgen in Folge treten die Raptors an diesem Freitag bei Rasta Vechta II an (20 Uhr). Mit einem Sieg könnte sich das Oberliga-Team von Volker Hensel (6:4-Bilanz) von den Gastgebern (4:4) absetzen.