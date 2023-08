Am 12. und 13. August 2023 Holskenball und Wandertag: Sommerfest auf dem Dorfplatz Hüsede Von Rainer Westendorf | 09.08.2023, 16:17 Uhr Fester Termin: das Sommerfest Hüsede findet jeweils am zweiten Augustwochenende statt. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down

Der Verschönerungsverein Hüsede veranstaltet am Wochenende sein Sommerfest 2023 auf dem Dorfplatz. Fester Bestandteil der Veranstaltung in Hüsede ist der Holskenball. So sieht das Programm aus: