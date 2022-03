Auch das Wittlager Land will Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zeigen. (Symbolfoto) FOTO: imago images/Ying Tang Friedensmarsch und Gebete Wittlager setzen Zeichen für ein Ende des Krieges in der Ukraine Von Cornelia Müller | 03.03.2022, 15:14 Uhr

Nein zum Krieg in der Ukraine: Viele Wittlager wollen zeigen, dass Putins Krieg so schnell wie möglich beendet werden muss. Am Wochenende sind deshalb mehrere Veranstaltungen geplant.