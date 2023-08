Der Termin ist gesetzt. Am zweiten Augustwochenende ist Sommerfest in Hüsede. Eröffnet wird das zweitägige Fest des Verschönerungsvereins traditionell mit dem Holskenball am Samstag. Das war auch in diesem Jahr wieder so, mit passender Musik zum Tanzen von DJ Crooner.

Wanderungen und Dorfrallye

Auch der Sonntag stand im Zeichen von Bewegung – diesmal wurde gewandert statt getanzt. Zwei unterschiedliche Strecken waren für die Wanderfreunde ausgewiesen, die eine sieben Kilometer lang, die andere zehn Kilometer.

Auch an den Nachwuchs hatten die Organisatoren gedacht: Auf sie wartete eine Dorfrallye. Über vier Kilometer führte die Route quer durch Hüsede, in deren Verlauf 15 Fragen zu beantworten waren – Aufgaben, die nicht nur für Ortsansässige gut lösbar waren. Dabei sein war alles, deshalb wurden unter allen Teilnehmern anschließend Preise verlost. Dafür gab es gleich zwei Tombolas, eine für die Erwachsenen, eine für die Kinder.

Der Fokus lag auf Familien

Familien standen auch sonst im Mittelpunkt des zweiten Festtages. Neben einer Hüpfburg und dem Spielmobil lockte eine zünftige „Wasserbaustelle“, die die Freiwillige Feuerwehr eingerichtet hatte. Musik vom Duo „2-stimmig“ und eine große Kuchentheke rundeten das Ganze ab.

Mit dem Verlauf der Veranstaltung war Petra Grothaus, Vorsitzende des Verschönerungsvereins Hüsede, rundum zufrieden. „Gutes Wetter, eine schöne Atmosphäre, und alle haben sich wohlgefühlt. Einige Familien mit kleinen Kindern sind nachmittags, nachdem die Kinder ihren Mittagsschlaf gehalten hatten, sogar noch einmal wiedergekommen. Genau so haben wir uns das erhofft.“

Der Termin für 2024 steht schon fest

Und genau so erhoffen sich das die Veranstalter auch im kommenden Jahr wieder. Dann findet das Sommerfest am 10. und 11. August statt.