Schon zum zweiten Mal wurde das Insektenhotel vor der Grundschule in Schwagstorf ein Opfer der Flammen. Foto: Feuerwehr Schwagstorf up-down up-down Silvesternacht im Altkreis Wittlage Insektenhotel in Schwagstorf schon zum zweiten Mal abgefackelt Von Michael Hengehold | 01.01.2023, 15:13 Uhr

Ohne die Freiwillige Feuerwehr wäre die Silvesternacht 2022 anders verlaufen. Einsätze gab es unter anderen in Bad Essen, wo es in einem Holzlager brannte, in Hunteburg, Harpenfeld und Schwagstorf.