Joshua Warsinsky (TuS Bad Essen) kommt gegen zwei Abwehrspiel zum Schuss. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down TSV Venne verliert in der Bezirksliga TuS Bad Essen schickt den Tabellenführer geschlagen nach Hause Von Peter Hilbricht | 16.04.2023, 18:05 Uhr

In der Bezirksliga kassierte TSV Venne gegen SC Rieste eine überraschend klare 0:3-Heimniederlage. In der Kreisliga behauptete sich TV 01 Bohmte klar mit 4:1 im Derby gegen SG Ostercappeln/Schwagstorf, und in der 1. Kreisklasse bezwang TuS Bad Essen Tabellenführer SV Hesepe-Sögeln mit 2:0 und hält das Rennen um die Meisterschaft offen.