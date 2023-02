Der VW-Transporter der 58-jährigen Autofahrerin wurde in die Hunte geschleudert. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Feuerwehr befreit eingeklemmte Fahrerin Schwerer Unfall in Bad Essen: VW-Transporter landet in der Hunte Von Heinz-Jürgen Reiß und Simone Grawe | 12.02.2023, 15:34 Uhr

Bei einem schweren Unfall auf der Straße „Am Holzof“ im Bereich der Hunte in Bad Essen ist am Sonntagmittag eine 58-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Ihr VW-Transporter wurde durch den Zusammenstoß mit einem Ford in die Hunte geschleudert. Sie musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Der Fahrer des Ford blieb unverletzt.