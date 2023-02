Der Graben fließt zur Hunte. in Wittlage Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Passanten irritiert Schwarzes Wasser in der Hunte in Wittlage – woher kommt das? Von Rainer Westendorf | 03.02.2023, 14:57 Uhr

Ein Fall von illegaler Klärschlammentsorgung in der Gemeinde Bad Essen? Spaziergänger sahen in dieser Woche, dass dunkel gefärbtes Wasser von einem Graben in die Hunte floss. Zum Glück war es kein Umweltdelikt. Doch was steckte dahinter?