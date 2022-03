Im Zweikampf Philipp Oelmeyer (SC) und Julian Schröder (SG). FOTO: Stefan Gelhot Klarer Sieg für Tabellenführer TSV Venne Schwagstorf bejubelt den ersten Saisonsieg Von Peter Hilbricht | 20.03.2022, 18:09 Uhr

Mit einem 3:0 Auswärtssieg beim SV Wissingen startet in der Kreisliga-Ost Tabellenführer TSV Venne in die Rückrunde. Mit einem torreichen 3:3 Remis endete das Derby zwischen dem Hunteburger SV und der SG Wimmer/Lintorf. Für die Überraschung in der 1. Kreisklasse sorgte TuS Bad Essen mit einem 5:1 Auswärtssieg beim Tabellenzweiten TSV Westerhausen, während die Reserve der SG Ostercappeln/Schwagstorf mit 3:0 gegen SC Heringhausen gewann und den ersten Saisonsieg bejubeln konnte.