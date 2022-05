Plötzlich ist ein Dino im Raum. FOTO: dpa/Friso Gentsch Augemented-Reality-App entwickelt Schullandheim Barkhausen macht virtuelle Begegnung mit Dinos möglich Von Rainer Westendorf | 11.05.2022, 09:02 Uhr

Gäste des Schullandheims Barkhausen können jetzt mit einer speziell entwickelten App die Naturerlebnisausstellung im und auf dem Gelände an der Stiegestraße erkunden. Möglich ist es dabei auch, digital in die Vergangenheit und in die Zukunft zu reisen.