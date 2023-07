Die Mitglieder des Junior-, Mittel- und Oberstufenchors der Jahrgangsstufen 5 bis 12 des Gymnasiums Bad Essen präsentierten sich beim Sommerkonzert in feierlicher Atmosphäre. Foto: Alexandra Stratmeier up-down up-down Konzert in der Kirche St. Nikolai Schulchöre des Gymnasiums Bad Essen auf Zeitreise durch die Achtziger und Neunziger Von Alexandra Stratmeier | 01.07.2023, 08:21 Uhr

Beim Sommerkonzert der Schulchöre des Gymnasiums Bad Essen in der Kirche St. Nikolai hatten die knapp 70 Sängerinnen mit Pop-Songs aus vergangenen Jahrzehnten das musikalische Zeitreise-Gepäck gleich mitgebracht: Sieben Wochen Regen? Eiszeit? Egal! The Show must go on!