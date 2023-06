Der Umzug durch den Ort gehört zum Festprogramm Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Ablauf und Programm 2023 Die Schützen aus Bad Essen feiern im Ortskern und außerhalb Von noz.de | 19.06.2023, 06:15 Uhr

In Bad Essen wird am kommenden Wochenende – Samstag, 24. und Sonntag, 25. Juni – Schützenfest gefeiert. Neu in diesem Jahr: Die Schießsportanlagen im Aßbruch ist ebenfalls ein Veranstaltungsort während der Festtage.