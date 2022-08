Jugendkönigin Gina Laas mit Prinzgemahl Justin Ehrich sowie Kronprinzessinnen und Adjutanten (Archiv). FOTO: Helge Holz up-down up-down Programm am Freitag und Samstag Schützenfest in Hördinghausen 2022 mit zwei Neuerungen Von Rainer Westendorf | 02.08.2022, 10:56 Uhr

In Bad Essen-Hördinghausen wird am Wochenende Schützenfest gefeiert. Die Nachfolger von Schützenkönig Can Dogan, Königin Heike Sahlberg, Jugendkönigin Gina Laas, Prinzgemahl Justin Ehrich und Bierkönig Thomas van Schewick werden proklamiert.