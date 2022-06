Der Umzug der Schützen steht am Sonntag, 19. Juni, auf dem Programm (Archiv). FOTO: Karin Kemper Schützenfest 2022 Bad Essen Neue Majestäten werden gesucht: Bad Essener Schützen feiern wieder Von Rainer Westendorf | 09.06.2022, 11:32 Uhr

Das Jahresfest des Bad Essener Schützenvereins steht an. Am Samstag, 11. Juni, wird der neue König auf der Schießsportanlage im Aßbruch ermittelt. Am darauf folgenden Wochenende wird im Kurort gefeiert und die neuen Majestäten werden proklamiert.