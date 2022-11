Entlang des Zauns entsteht eine Totholzhecke, in der später kleine Tiere wie beispielsweise Rotkehlchen Nistmöglichkeiten finden sollen. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Projekt der Generationenwerkstatt Mit viel Elan dabei: So gestalten Schüler des Gymnasiums Bad Essen ihren Schulhof um Von Arlena Schünemann | 25.11.2022, 13:55 Uhr

Bewegungsfreundlich, nachhaltig, umweltfreundlich: So soll der Schulhof des Gymnasiums Bad Essen in Zukunft aussehen. Ein erster Schritt in diese Richtung ist bereits gemacht. Auf dem Oberstufenschulhof entstehen derzeit Blühwiese und Totholzhecke. Dabei packen die Schüler selbst mit an.