Zurück in das TuS-Vereinsheim Das Schnelltestzentrum Bad Essen wechselt den Standort Von Rainer Westendorf | 01.12.2022, 11:11 Uhr

Das Corona-Testzentrum Bad Essen zieht um. Ab sofort werden die Tests wieder im Vereinsheim des TuS Bad Essen durchgeführt. In den vergangenen Monaten war das Zentrum nebenan, in der Schützenhalle am Aßbruchweg, untergebracht.