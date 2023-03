In der Eielstädter Schlucht war eine Buche quer über die Fahrbahn gekippt. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Feuerwehren leisten Hilfe Schneelast bringt in Bad Essen und Hunteburg Bäume zum Kippen Von Karin Kemper | 11.03.2023, 13:48 Uhr

Die Last des nassen Schnees und der ohnehin aufgeweichte Boden führten in der Nacht zum Samstag und im Laufe des Samstagvormittags überwiegend in der Gemeinde Bad Essen, aber auch in Hunteburg, zu einer Reihe von Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehren. Außerdem war der Bauhof Bad Essen unterwegs.