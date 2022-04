Neues Konzept: Auf dem sechs Hektar großen Grundstück des Schlosses Ippenburg in Bad Essen gibt es in diesem Jahr viele Neuheiten. FOTO: Stefan Gelhot Saisonauftakt am 1. Mai Schloss Ippenburg in Bad Essen: Diese Erlebniswelten sind 2022 neu Von Ina Wemhöner | 29.04.2022, 19:33 Uhr

Zurück zur Natur – Immer mehr Menschen sehnen sich gerade in der langen Corona-Zeit danach. Diesen Trend verwirklicht derzeit auch das Organisationsteam auf Schloss Ippenburg in Bad Essen. Auf dem sechs Hektar großen Grundstück gibt es in diesem Jahr viele Neuheiten, unter anderem ein Barfußpfad in einer Wasserlandschaft.