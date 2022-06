Im Schafstall wird am Freitag die 6. Schafstall-Regionale eröffnet (Archivfoto). FOTO: Rainer Westendorf up-down up-down Titel „Neues entdecken“ Schafstall-Regionale Bad Essen: Ausstellung und Kunst zum Ausleihen Von Karin Kemper | 27.06.2022, 16:01 Uhr

Die Schafstall-Regionale Bad Essen bietet in der Zeit vom 2. bis 31. Juli 2022 in ihrer 6. Auflage die Chance, besondere Werke von Künstlern und Künstlerinnen aus der Region zu entdecken. Die Eröffnung erfolgt am Freitag, 1. Juli, um 19 Uhr.