FOTO: Kunst-und Museumskreis Bad Essen Musikkabarett am 1. Mai Salonlöwengebrüll im Schafstall in Bad Essen Von noz.de | 17.04.2022, 15:30 Uhr

Halsbrecherische Reimakrobatik auf höchstem Niveau, das verspricht das Musikkabarett am 1. Mai im Schafstall an der Bergstraße in Bad Essen.