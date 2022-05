Vor der traumhaften Kulisse von Schloss Ippenburg macht Picknick richtig Spaß. FOTO: Heidrun Mühlke Eindrücke vom 1. Mai Zum Saisonauftakt auf Schloss Ippenburg ist eine Neuheit besonders beliebt Von Heidrun Mühlke | 02.05.2022, 14:54 Uhr

Zum Saisonauftakt am 1. Mai haben viele Menschen die Gärten von Schloss Ippenburg in Bad Essen besucht. Schon um die Mittagszeit füllte sich das weitläufige Gelände zusehends. Unzählige Gäste genossen das neue Konzept, das bereits in den zurückliegenden beiden Jahren Tausende Besucher begeistert hat.