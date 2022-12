Der Saftladen ist seit vielen Jahren mit einem Stand auf dem Historischen Markt vertreten. Archivfoto: Karin Kemper up-down up-down Mehr als 5000 Euro gespendet Markterlös 2022: Saftladen Bad Essen unterstützt die Tafel in Rabber Von noz.de | 04.12.2022, 14:35 Uhr

Der Saftladen auf dem Historischen Markt in Bad Essen und bietet Bowlen mit und ohne Alkohol an. So auch in diesem Jahr. Das Team freut sich, einen Betrag von 5.157,46 Euro spenden zu können. Empfänger ist die Meller Tafel in Rabber