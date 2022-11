Die Band Hellgun überzeugte Fans und Jury im Trio mit technischer Finesse und einer fantastischen Bandchemie. Foto: Felix Teupe up-down up-down Ticket fürs Finale in Osnabrück Eine Metalband siegt beim Vorentscheid für Rock in der Region in Bad Essen Von Tim Henrichs | 22.11.2022, 08:45 Uhr

Die diesjährige Ausgabe des Festivals Rock in der Region läuft bereits in vollen Zügen. Im Jugendtreff Trio in Bad Essen fand am Samstag der vierte Vorentscheid statt. Die Band „Hellgun“ sicherte sich ein Ticket für das Finale in Osnabrück – trotz eines Handicaps.