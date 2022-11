Für den Altkleider-Container ist dieser Teddy eindeutig zu groß. Kopfüber hängt er in der Klappe und sorgt für einen ungewöhnlichen Anblick. Foto: Silke Depker up-down up-down Zweites Leben für Riesen-Teddy Ungewöhnlicher Anblick: Wer hängt denn da im Altkleider-Container in Bad Essen? Von Arlena Schünemann | 30.11.2022, 08:14 Uhr

Aussortierte Kleidung, Schuhe oder Decken: Solche Gegenstände werfen Menschen normalerweise in Altkleider-Container. Ein riesengroßer Teddybär gehört eher selten dazu – und passt auch so gar nicht durch die Öffnung. Das hat am Gymnasium Bad Essen für einen ungewöhnlichen Anblick gesorgt.