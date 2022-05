Im Zweikampf: Sebastian Langenke (SG Ostercappeln/Schwagstorf)) und Lars Zeising vom Hunteburger SV. FOTO: Stefan Gelhot Fußball: Ergebnisse vom Wochenende Zwei Wittlager Teams stecken jetzt tief drin im Abstiegskampf Von Peter Hilbricht | 01.05.2022, 11:13 Uhr

Nach dem 4:0 bei RW Lage mischen die Fußballdamen des TV 01 Bohmte weiter im spannenden Titelkampf der Bezirksliga-Süd mit und gehen gestärkt in das Spitzenspiel am kommenden Sonntag in Listrup. Nach 2:3-Niederlagen müssen sich in der Kreisliga die SG Wimmer/Lintorf und der Tabellenletzte Hunteburger SV auf einen harten Abstiegskampf einstellen.