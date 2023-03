Das Steakhaus ist Geschichte. Am Mittwoch öffnet das neue Restaurant im Waldquartier. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down Fabian Müller übernimmt Neustart: Restaurant im Waldquartier Bad Essen öffnet am 15. März Von Rainer Westendorf | 14.03.2023, 12:08 Uhr

Neustart mit neuem Konzept am Mittwoch, 15. März 2023. Müllers Restaurant im Waldquartier an der Bergstraße in Bad Essen öffnet.