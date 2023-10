Trikotaktion von Wittkötter und Co. Wie Lintorfs Regionalliga-Volleyballer auch neben dem Feld für Schwung sorgen Von Heike Dierks | 11.10.2023, 13:14 Uhr Die Volleyballer des VfL Lintorf wurden von vielen Fans zum Regionalliga-Derby beim VC Osnabrück begleitet und bejubelten am Ende den Sieg. Foto: Massmann up-down up-down

Die Volleyballer des VfL Lintorf sind mit zwei Siegen in die Regionalliga-Saison gestartet. Das ambitionierte Team geht nicht nur auf dem Spielfeld in die Offensive. Leistungsträger Lars Wittkötter erzählt, wie man mehr Zuschauer anlocken will. Beim Derby in Osnabrück stand eine Trikotaktion im Fokus.