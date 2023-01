Die Regionalliga-Volleyballerinnen des VfL Lintorf (rechts vom Netz, hier im Spiel gegen Lathen) empfangen am Wochenende den USC Braunschweig. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Wittlager Sport: Basketball, Handball Die Lintorfer Volleyball-Teams haben in ihren Heimspielen viel vor Von Lars Herrmann und Peter Hilbricht | 19.01.2023, 14:43 Uhr

Die Lintorfer Regionalliga-Volleyballerinnen stehen vor einem Heimduell zweier Tabellennachbarn, die VfL-Männer wollen ihre Heimserie ausbauen. Bad Essens Basketballer treten in Westerstede an. Die Landesliga-Handballteams des TV Bohmte starten in die Rückrunde.