Das Fest startete mit einem gemütlichen Grillbuffet im Gasthaus auf dem Kampe. In seinem Grußwort verwies Bürgermeister Günter Harmeyer darauf, dass es in der Gemeinde mit ihren 17 Ortschaften vier Schützenvereine gebe, in denen Gemeinschaft, Tradition und Sport gepflegt würden. Dieses sei nur durch das ehrenamtliche Engagement vieler aktiver Schützen möglich. Im Laufe des Abends übergaben Dirk und Andrea Ivemeyer Pokale und Plaketten. Königspokal und Vereinspokal erkämpfte sich Jürgen Beutler, den Adjutantenpokal Christian Huge, den Ehrendamenpokal Elke Walkenhorst, Dianapokal und die Plakette in Gold Ute Beutler. Die weiteren Plaketten gingen an Frauke Reddehase und Monika Müller. Den Kinderpokal holte Sarah Müller.

Am Schlusstag verkündeten dunkle Wolken vor dem Festakt auf dem Kirchplatz nichts Gutes. Pünktlich setzte ausdauernder Landregen ein. Entsprechend wurde umdisponiert. Der offizielle Teil fiel kurz aus. Die Kommandeure ließen die Schützen aus Bad Essen und Hördinghausen sowie die Musikzüge antreten, die Majestäten schritten zügig die Front ab, und schon ging es auf dem kürzesten Weg mit dem Schwagstorfer Spielmannszug und der Niedersachsenkapelle an der Spitze zum Gasthaus „Auf dem Kampe“.

Das anschließende Schützenfest fand unter Dach überwiegend auf „Bührmanns Diele“ statt. Vizepräsident Joachim Matthey hieß alle Schützen, Musiker, Gäste und besonders den stellvertretenden Bürgermeister Ernst Mönter willkommen. Grüße galten auch Karin Boese vom Kreisschützenverband Wittlage.

Vizepräsident Joachim Matthey zeichnete anschließend langjährige Mitglieder aus, ein jeder Traditionsverein habe Traditionsmitglieder. So wolle er Männer für 60-, 50- und 40-jährige Vereinstreue auszeichnen. Das erfülle ihn mit besonderem Stolz. Heinrich Weimann, Martin Bussiek und Erwin Walkenhorst gehören dem Verein seit 60 Jahren an. Mitglied seit 50 Jahren sind Helmut Büscher, Johann Quade, Hans-Hermann Rohling, Gerd Schumacher und Heinrich Siefker, seit 40 Jahren Jörg Buchwald, Thomas Märtin, Rudolf Nordsieck und Hans-Peter Wanjura.

Vom Wetter ließ sich der Nachwuchs übrigens kaum beeindrucken. Die Kinder absolvierten das Königsschießen bei Regen und Wind – mit Siegerin Kim Sophie Ivemeyer.