Anders als zu Beginn angenommen, ist das Feuer nicht in einer landwirtschaftlichen Halle, sondern in einer privaten Hobby-Werkstatt ausgebrochen, berichtet die Polizei Bramsche auf Nachfrage. Dort hätten zwei Personen an einem Auto herumgewerkelt, das aus noch unbekannten Gründen in Brand geriet. Die Flammen griffen auf das Gebäude über.

Auch die Drehleiter kommt zum Einsatz. Foto: Heinz-Jürgen Reiß Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Eine weitere Ausdehnung des Feuers konnte die Feuerwehr verhindern. Inzwischen seien die Löscharbeiten in den letzten Zügen, so die Polizei. Zwei Menschen, die in der Halle gearbeitet haben, wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Osnabrücker Straße ist zurzeit gesperrt. Foto: Heinz-Jürgen Reiß Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die B65 ist noch immer gesperrt. Erste grobe Schätzungen gehen von einem Sachschaden zwischen 50.000 und 100.000 Euro aus.