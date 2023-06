Fehlende Zeugen werden zum nächsten Verhandlungstag vor dem Landgericht Osnabrück von der Polizei gebracht. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Seltsame Situation vor Gericht Raub an der Schulallee in Bad Essen: Wo sind nur die Opfer? Von Christina Wiesmann | 11.06.2023, 13:03 Uhr

Vor dem Landgericht Osnabrück begann am Freitag die Hauptverhandlung um einen Raub, der sich im August vergangenen Jahres in Bad Essen ereignet haben soll. Doch die beiden Opfer fehlten, zudem ein weiterer Zeuge. Was wir bislang wissen.