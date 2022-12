Vorgesehen für eine Bebauung ist diese Fläche in Rabber, die an die vorhandene Siedlung anschließt. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down In der Maate III wird erschlossen Rat sagt „Ja“: Neues Wohnbaugebiet in Rabber mit 22 Grundstücken Von Rainer Westendorf | 17.12.2022, 09:16 Uhr

In Rabber kann ein neues Wohnbaugebiet erschlossen werden. Der Gemeinderat Bad Essen hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend den Bebauungsplan für den Bereich „In der Maate III“ beschlossen.