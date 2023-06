Katharina Eichwald wird aus dem Gemeinderat Bad Essen ausscheiden. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Hermann Bohnenkamp soll nachrücken Wechsel im Rat Bad Essen: Katharina Eichwald legt ihr Mandat nieder Von Rainer Westendorf | 17.06.2023, 14:08 Uhr

Im Gemeinderat Bad Essen steht ein Personalwechsel an. Katharina Eichwald (Bündnis C) hat ihren Mandatsverzicht erklärt. Als Ersatzperson rückt Hermann Bohnenkamp nach. Der Rat tagt am kommenden Donnerstag, 22. Juni, ab 17 Uhr in der Aula der Grundschule an der Niedersachsenstraße.