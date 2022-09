Trapper und Pioniere in Rabber unter sich Foto: Gertrud Premke up-down up-down Old Melle Trading Days Am Bahnhof in Rabber wird der Wilde Westen lebendig Von Gertrud Premke | 20.09.2022, 16:39 Uhr

Nicht im Wilden Westen, sondern am Bahnhof in Rabber (Gemeinde Bad Essen) hat die „Old Meller Trading Company“ seit drei Jahren ihr Quartier aufgeschlagen und eine neue Heimat gefunden. Dort lassen die Akteure die Geschichte der Pioniere in der neuen Welt aufleben. Teils als geschlossene Gruppe, aber auch beim Tag der offenen Tür.