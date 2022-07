Vorrangiges Ziel ist es, einen gemeinsamen fachlichen und inhaltlichen Standard für die Unterstützung der Grundschulen zu erarbeiten und umzusetzen. Grundlage des Konzeptes sind die fünfjährigen Erfahrungen aus dem Nessi-Projekt – Netzwerk Schule, soziale Integration – in Bad Essen sowie aus dem im vergangenen Jahr gestarteten Programm in Bohmte. „Wichtig ist, dass die unterschiedlichen Unterstützungssysteme innerhalb und außerhalb der Grundschulen zum Wohl der Kinder vernetzt werden und eine inhaltliche Abstimmung zwischen den Helfersystemen erfolgt“, erläuterte Ostercappelns Bürgermeister Rainer Ellermann.

Zu den vom Landkreis Osnabrück im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets des Bundes veranlassten Aktivitäten leisten die Wittlager Kommunen unter anderem jeweils zusätzlich eine halbe Personalstelle zum Schulbegleiter dazu. „Außerdem bereiten wir einen Entwicklungsprozess zu einem Jugendkonzept Wittlager Land vor, um gemeinsam Grundlagen und Strategien festzulegen. Damit soll die Zusammenarbeit im Bereich der Kinder- und Jugendpflege noch deutlich verbessert und effektiver gestaltet werden“, so Ellermann. Startschuss dazu werde eine Veranstaltung Mitte März sein.

Was soll ein Schulbegleiter tun? Wie sieht die Umsetzung dieser Idee in der Praxis aus? Das Förderprogramm „Schulbegleiter“ bietet ein offenes und freiwilliges sozialpädagogisch orientiertes Angebot für Eltern, Kinder, Familien und Schulen in den Räumlichkeiten von Schule. Das Förderprogramm ist zunächst befristet bis zum 31. Dezember 2013.

Die Förderung durch den Schulbegleiter soll individuell mit den jungen Menschen, deren Eltern, den Schulen und weiteren Akteuren im Umfeld zielgenau bestimmt werden. Es sollen Maßnahmen zur Verbesserung der Angebotsstruktur entwickelt werden.

„Die Schulbegleiter sollen für Kinder, Eltern, Familien und Schulen eine sozialpädagogische Begleitung und Beratung in schwierigen Lebenssituationen anbieten“, so heißt es in den Richtlinien. Darüber sollen diese Kräfte aber auch die Pädagogen an den Grundschulen unterstützen.

Partner der Wittlager Gemeinden ist die Maßarbeit des Landkreises Osnabrück. Der jeweilige Schulbegleiter wird angestellt von der Kommune oder der Maßarbeit. Die fachliche Aufsicht hat in jedem Falle aber die Maßarbeit im Bereich Jugendsozialarbeit. Die Verantwortung für die allgemeine Umsetzung des Förderprogramms „Schulbegleiter“ liegt gemeinschaftlich beim Schulträger – also den Kommunen im Altkreis – und der Maßarbeit. Die Personalkosten werden wiederum durch die Maßarbeit verwaltet.