Einig war man sich – der Abgeordnete und Klaus Goedejohann, Rainer Ellermann und Günter Harmeyer – darin, die Zusammenarbeit zwischen der Integrationswerkstatt in der alten Belmer Mühle und den drei Gemeinden Bohmte, Ostercappeln und Bad Essen zu intensivieren. Schirmbeck betonte, die Integrationswerkstatt als Träger der freien Jugendhilfe führe seit 1998 sehr erfolgreich innovative Projekte zur sozialen und beruflichen Integration von Schülern und jungen Erwachsenen durch. Die positiven Ergebnisse „einer ganzheitlichen Förderung der Jugendlichen bestärken uns, den Weg weiter zugehen. Wenn wir 50 bis 60 Prozent der jungen Menschen in eine handwerkliche Ausbildung vermitteln können, dann ist das eine tolle Quote.“ Schwerpunkt werde weiterhin die präventive Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit sein. „Es geht darum, jungen Menschen, die abseits stehen, zu einer sinnvollen Beschäftigung zu verhelfen“, so Schirmbeck.