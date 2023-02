Bereit für den Start am 1. März. Mitarbeiterin Alicia Meißel und Inhaber Stefan Lewin. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down Was sich ab dem 1. März ändert Tankstelle Lewin ist der neue Standort der Postfiliale Bad Essen Von Rainer Westendorf | 28.02.2023, 15:06 Uhr

Die Postfiliale Bad Essen ist umgezogen. Am 1. März öffnet die Einrichtung in den Räumen der Q1-Tankstelle Lewin in Eielstädt. Die Filiale in der Rathauspassage ist dann geschlossen.